In der Nacht auf Mittwoch ist in der Ortschaft Großbuch am Stadtrand von Klagenfurt ein Brand ausgebrochen. Wie Wolfgang Germ, Sprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, berichtet, stand ein Nebengebäude im unwegsamen Gelände in Vollbrand. Neben der Berufsfeuerwehr steht auch die Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz im Einsatz. Derzeit sind die Einsatzkräfte noch vor Ort. Der Brand ist aber bereits unter Kontrolle. Ersten Informationen zufolge dürften keine Personen gefährdet oder verletzt worden sein.