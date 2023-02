In Wien, Graz oder Innsbruck war die Letzte Generation bereits aktiv. Für Mittwoch ist erstmals auch in Kärnten eine Protestaktion geplant. Die Aktivisten haben für den Frühverkehr in der Landeshauptstadt eine Straßenblockade angekündigt. Wo genau, verrät die Gruppe davor aber nicht. Es soll sich dabei um einen „zentral gelegenen Treffpunkt“ in Klagenfurt handeln. Es dürfte je nach Arbeitsweg also ratsam sein, sich ab etwa 7 Uhr etwas mehr Zeit für seinen Weg einzuplanen. Der genaue Ort wird so lange wie möglich unter Verschluss gehalten. Viele externe Unterstützer, wie Wissenschaftler oder Sympathisanten, werden teilweise erst kurz vor der Kundgebung informiert und an den geheimen Ort gebracht.