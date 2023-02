In Wien, Graz oder Innsbruck war die "Letzte Generation" bereits aktiv. Heute, Mittwoch, starteten die Klimaaktivisten erstmals auch in Kärnten eine Protestaktion. Die Aktivisten haben für den Frühverkehr in der Landeshauptstadt eine Straßenblockade angekündigt. Wo genau, verriet die Gruppe davor nicht. Der genaue Ort wurde so lange wie möglich unter Verschluss gehalten.