In Wien, Graz oder Innsbruck war die Letzte Generation bereits aktiv. Für heute, Mittwoch, ist erstmals auch in Kärnten eine Protestaktion geplant. Die Aktivisten haben für den Frühverkehr in der Landeshauptstadt eine Straßenblockade angekündigt. Wo genau, verrät die Gruppe davor aber nicht. Es soll sich dabei um einen "zentral gelegenen Treffpunkt" in Klagenfurt handeln. Es dürfte je nach Arbeitsweg also ratsam sein, sich etwa gegen 7.30 Uhr etwas mehr Zeit für seinen Weg einzuplanen. Der genaue Ort wird so lange wie möglich unter Verschluss gehalten. Viele externe Unterstützer, wie Wissenschaftler oder Sympathisanten, werden teilweise erst kurz vor der Kundgebung informiert und an den geheimen Ort gebracht.

Offiziell als Demonstration angemeldet wurde die Aktion nicht. Bis Dienstagnachmittag war beim Stadtpolizeikommando Klagenfurt dahingehend nichts bekannt.

Unterstützung aus der Wissenschaft

Kärnten war für die Letzte Generation so etwas wie ein weißer Fleck. Die berüchtigten und nicht gerade beliebten Protest- und Klebeaktionen fanden bisher nur in anderen Bundesländern statt. Damit ist es ab Mittwoch endgültig vorbei. Die Bewegung hat für ihren Kärntner Ableger zuletzt auch wissenschaftliche Verstärkung bekommen. 50 bekannte Persönlichkeiten haben sich als "Scientists4Future" mit der Klimaschutzbewegung solidarisiert. Darunter Uni-Klagenfurt-Vizerektorin Doris Hattenberger, die Professoren Martin Hitz, Alexandra Schwell, Caroline Schmitt (alle Universität Klagenfurt) und Günter Emberger (TU Wien) sowie die Meteorologen Gerhard Hohenwarter, Paul Rainer und Christian Stefan von GeoSphere Austria (ehemals Zamg). "Das war eine Ad-hoc-Aktion mithilfe der 'stillen Post'. Ich bin wirklich überrascht von dieser Welle der Solidarisierung und darüber, wie schnell es gegangen ist, so viele Unterstützer zusammenzubekommen", sagt Kirsten von Elverfeldt von der Uni Klagenfurt. Die Naturwissenschaftlerin hat die Aktion vorangetrieben.

Video von einer Störaktion am Montag in Graz:

"Es passiert viel zu wenig"

Gerade mit Blick auf die Landtagswahlen am 5. März sei es wichtig, jetzt auf die Probleme aufmerksam zu machen. Und das sehr deutlich. Die kommende Legislaturperiode könne darüber entscheiden, ob man in Kärnten das Ruder noch herumreißen könne. "Jeder, der jetzt 50 ist und vorhat, mindestens 70 zu werden, wird die Veränderungen erleben. Nicht mehr im ganzen Ausmaß, aber doch sehr deutlich", sagt von Elverfeldt. Als Mutter eines Kindes sei sie mit Blick auf die Entwicklungen nicht mehr nur beunruhigt und besorgt, sondern schon verängstigt. Österreich drohe laut Modellen bis zum Ende des Jahrhunderts ein Anstieg der durchschnittlichen Temperaturen um bis zu sechs Prozent. "Ich würde nichts lieber tun, als in meinem Elfenbeinturm Wissenschaft zu betreiben. Das reicht aber leider nicht aus. Es passiert viel zu wenig", sagt von Elverfeldt, die auch bei der heute angekündigten Protestaktion der Letzten Generation dabei sein wird.

Auf die Straße kleben wird sie sich nicht. Das entspreche nicht der Persönlichkeit der Wissenschaftlerin. "Es gibt so viele Arten, sich für die Umwelt und ihren Schutz einzusetzen. Wir werden erst danach wissen, welche die richtige war", sagt von Elverfeldt. Als "Scientists4Future" befürworte man alles, was friedlich ist, auf Gerechtigkeit abzielt und wissenschaftlich fundierte Forderungen als Hintergrund habe. Zu Schaden kommen solle niemand.

Einen Beliebtheitsbewerb wird die Letzte Generation nicht gewinnen, das sei allen klar. Auch heute sind emotionale Auseinandersetzungen vorprogrammiert. "Natürlich würde ich mich auch nicht darüber freuen, wenn ich im Stau stehe", sagt von Elverfeldt.