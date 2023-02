Der Rettungshubschrauber C11 landete am Dienstag in der Gemeinde Schiefling am Wörthersee. Dort war ein 48-jähriger Mann von seinem Pferd verletzt worden. Um die Mittagszeit war der Mann zur Pferdekoppel gekommen, um nach der dort liegenden Stute zu sehen. Der 48-Jährige griff nach dem Tier, dieses schlug plötzlich aus.

Der Mann wurde im Bereich des Kinns getroffen und unbestimmten Grades verletzt. Der Hubschrauber flog ihn ins LKH Villach.