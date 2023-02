"Achtung Kap-Kobra!", steht am neuen Terrarium im Reptilienzoo Happ in Klagenfurt geschrieben. Am Glas entlang schlängelt sich eine leuchtend gelbe Kobra. "Sie zählt zu den giftigsten Kobraarten der Welt", klärt die Leiterin und Reptilienexpertin Helga Happ auf. Sie bereitet gerade die Sonderausstellung im Reptilienzoo mit Schwerpunkt auf Kobras vor. Bis zur Eröffnung am Donnerstag werden sich noch weitere fünf Kobraarten dazu gesellen.