Die Elektrifizierung der Zugverbindung zwischen Klagenfurt und Weizelsdorf, ein neu gebauter Mobilitätsknotenpunkt in Lambichl sowie die Planung von drei Buslinien für die Gemeinden südlich von Klagenfurt kosten Geld. Rund 50 Millionen Euro steckten die ÖBB, das Land Kärnten sowie die Gemeinde Köttmannsdorf in dieses Projekt. Seit Dezember ist die neue Rosentalbahn in Betrieb. Mit dem gleichzeitig stattgefundenen Fahrplanwechsel hat sich auch im Bereich des Busverkehrs etwas getan.