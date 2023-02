Am 06. Februar kam es in KLagenfurt am späten Nachmittag zu einem Zusammenstoß zweiter Autos. Eine 83-jährige Frau aus Klagenfurt wollte den Viktringer Ring stadteinwärts überqueren, um auf den Villacher Ring zu kommen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Pkw den Villacher Ring entlang. An der Kreuzung Viktringer Ring/Rosentaler Straße wollte der Klagenfurter wenden, um den Villacher Ring in entgegengesetzter Richtung zurückzufahren.

Dabei kam es aus derzeit ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß. Beim Umfall wurden beide Fahrer – die 83-jährige Frau und der 41-jährige Mann – unbestimmten Grades verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden ins UKH Klagenfurt. Neben dem Personenschaden entstand auch an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.