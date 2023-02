Im Konkursverfahren der Adria Bar-Restaurant GmbH geht es Schlag auf Schlag: Wie berichtet wurde über einen Gläubigerantrag Anfang Jänner am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über das Vermögen des Gastronomiebetriebes eröffnet. Die Gesellschaft, mit Firmensitz in der Draustadt, betreibt vier Lokale - die "Pizzeria da Mario" in der Villacher Maria-Gailer-Straße, eine in der Klagenfurter Universitätsstraße, eine weitere in der Keutschacherstraße sowie eine weitere in Wien.