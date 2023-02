Einen überraschenden Rückzug gibt es am Klinikum Klagenfurt zu vermelden: Herwig Oberlerchner hängt mit Ende August seinen Arztkittel als Primarius an der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie (kurz APP) an den Nagel. Die Überraschung ist umso größer, da das neue Gebäude am Klinikum-Gelände, in dem die APP seit Anfang des Jahres untergebracht ist, Oberlerchners Handschrift trägt. Jetzt will er die Abteilung in jüngere Hände übergeben. "Die Hardware ist vorhanden, jetzt geht es um die Software", erklärte der 59-Jährige im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.