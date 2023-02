Rosarot und viereckig. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie Punschkrapfen. Tatsächlich handelt es sich um Biskuitkuchen mit rosa eingefärbter Schokoladenglasur. Damit sollen Spenden und Aufmerksamkeit für das einstige Juwel, dem Hotel Wörthersee, in der Klagenfurter Ostbucht lukriert werden. Von jedem für 3,50 Euro verkauften "Ziegel" wird ein Euro an den Verein "Ein Ziegel trägt Geschichte" gespendet. Gebacken und verkauft werden sie von Maximilian und Michael Korbelius. Die Besitzer der gleichnamigen Klagenfurter Konditorei in der Karfreitstraße 9 freuen sich über die Initiative. "Es ist ein tolles Projekt, da hilft man gern", sagt Maximilian Korbelius.