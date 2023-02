Es begann alles mit einer großen Liebe: und die hieß Rock und Pop. „Das ist heute nix Besonderes, aber damals schon“, sagt Christian Lehner. Damals bedeutete für den sieben- oder achtjährigen Buben die Ortschaft Vorchdorf in Oberösterreich, so an der Wende zu den 1970er-Jahren. Sein Onkel betrieb ein Gastwirtschaft im Ort: „Gott sei Dank hat er auch CCR oder die Beatles gespielt.“