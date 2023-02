Welches Einzugsgebiet spielt jeweils für die Handelsunternehmen in Klagenfurt, Villach und Lienz eine Rolle? Wie kann für den Zentralraum Kaufkraft generiert werden – auch im Hinblick auf die Koralmbahn? Was sind die urbanen Trends, was die Wohntrends? Und was geben Tagesgäste beispielsweise in Klagenfurt im Handel und in der Gastronomie aus? Viele Fragen, auf welche eine Wirtschaftsstrukturanalyse der Cima Austria Beratung + Management GmbH aus Oberösterreich bis zum Sommer Antworten liefern soll.