Die große Kärntner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit 70 Mitarbeitern in den Büros in Klagenfurt und Wien erhält eine Jungpartnerin sowie einen Jungpartner: Kathrin Proprentner (30) und Maximilian Schmidl (29). Crowe SOT, gegründet 1997 von Anton Schmidl, ist Teil eines weltweiten Unternehmensberatungsnetzwerks. Seit 2011 steht Andreas Maier Schmidl als Co-Geschäftsführer und Partner zur Seite. 2020 wurde der Standort Wien zusätzlich zu jenem in Klagenfurt übernommen. Zwei Drittel der Mitarbeiter sind in Klagenfurt, ein Drittel in Wien beschäftigt.