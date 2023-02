Am Flughafen Klagenfurt wurde auch im Jahr 2022 die absolute Untergrenze an Passagieren von 100.000 nicht erreicht. Weshalb der Beteiligungsvertrag vorsieht, dass das Land Kärnten jetzt auch für 2022 die Call-Option ziehen und damit die Anteile in Höhe von knapp 75 Prozent von Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch zurückkaufen kann. Bevor SPÖ und ÖVP in der Regierungssitzung darüber abstimmen können, müsste aber der elfköpfige Aufsichtsrat der KBV sich für das Ziehen der Call-Option aussprechen. Weshalb Aufsichtsratsvorsitzender Martin Thaler auf Verlangen von KBV-Vorstand Martin Payer für den 7. Februar eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen hat.