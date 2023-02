Einen Wechsel hat es am Dienstag an der Spitze des Vereins "Die Kärnten Guides" gegeben. Irene Weber übernahm die Führung des Vereines der zertifizierten Fremdenführerinnen und Fremdenführer Austria Guides in Kärnten von ihrer Vorgängerin, Elisabeth Pernul-Oswald. Die studierte Russisch-Dolmetscherin habe es trotz der Covid-bedingten schwierigen Situation der Branche geschafft, ihre insgesamt 36 Kärntner Kolleginnen und Kollegen zu motivieren und Schwerpunkte für kärntenweite Aktionen gesetzt. Die Vereinsmitglieder bieten im gesamten Bundesland Spezialführungen an.

Pernul-Oswalds Nachfolgerin Irene Weber ist eine der wenigen Austria Guides, die in Kärnten und in der Alpen-Adria-Region den Beruf hauptberuflich ausübt. "Es ist mir ein großes Anliegen, die Schätze meiner Heimat zu zeigen: die Kärntner Seen und hohen Berge, verträumte Täler mit altem Brauchtum, trotzige Burgen und Schlösser, Kirchen und Kulturdenkmäler, aber auch zum Beispiel das zweisprachige Südkärnten", sagt die gebürtige Ludmannsdorferin, die selbst das slowenische Gymnasium in Klagenfurt absolviert hat. Nach einem Au-pair-Jahr in London hat die alleinerziehende Mutter in die Tourismusbranche hineingeschnuppert, ehe sie beschloss, in Graz Anglistik/Amerikanistik und Kunstgeschichte zu studieren.

Der Vorstand der Austria Guides in Kärnten © Sandra Weratschnig/Verein Kärnten Guides

Kinderführung bis Seenrundfahrt

Dadurch ist sie auch auf einen der damals neuen Kurse der Austria Guides in Kärnten aufmerksam geworden. Seit 1999 zählt Weber zu den Pionierinnen der Berufsgruppe. Als Museums- und Projektvermittlerin erwarb sie zusätzliche Qualifikationen für ihren Beruf. "Meine Spezialgebiete sind geführte Radtouren, Kinderführungen, Kulturwanderungen, Stadtführungen in Villach und Klagenfurt, Seenrundfahrten, aber auch Reisebegleitungen zum Nachbar Slowenien", sagt Weber, die Deutsch, Englisch und Slowenisch spricht und seit 2004 auch zertifizierter Alpe-Adria-Guide ist. Ihr wichtigstes Ziel: Den Berufsstand der zertifizierten Austria Guides in Kärnten bekannter zu machen.