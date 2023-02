Die Abwesenheit eines Pensionisten nutzten bisher unbekannte Täter aus: Diese brachen am 2. Februar 2023, in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr, beim Wohnhaus eines 84-jährigen Pensionisten im Bezirk Klagenfurt-Land die Balkontüre gewaltsam auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie in der Folge sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse.

Dabei fiel ihnen ein Wandtresor in die Hände. Diesen brachen sie gewaltsam auf und stahlen daraus unter anderem eine Pistole der Marke Colt, Modell 1911 sowie mehrere Goldmünzen und eine hochpreisige, goldene Armbanduhr. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt mehrere Zehntausend Euro.