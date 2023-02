Da schaute Szene-Wirt Gert Höferer nicht schlecht: Amira Pocher, Designerin, Moderatorin und Ehefrau von Oliver Pocher, stand vor der Tür seiner Bar "Teatro" und bat um Einlass. Mit Freunden war die zweifache Mutter unterwegs, um die Nacht zum Tag zu machen. Amira Pocher ist bekanntermaßen gebürtige Klagenfurterin und immer wieder auf Heimaturlaub. Diesmal hatte die 31-Jährige einen Notartermin: Die Wahl-Deutsche hat sich in Kärnten jetzt ein eigenes Grundstück gekauft.

Bevor Pocher bei Höferer im "Teatro" einkehrte, war sie im "Oktodining" Abendessen. Das verrät sie in ihrer Instagram-Story. Der zufolge soll es heute auch schon wieder mit ihren beiden Söhnen in Richtung Heimat Köln gehen. Während ihres Aufenthalts in ihrer Heimat Kärnten weilte Pocher mit ihrer Familie übrigens im Schlosshotel Velden.