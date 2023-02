Zwei bisher unbekannte Täter wollten am Donnerstag, dem 2. Februar, gegen 13.30 Uhr aus einem Einkaufsmarkt in Wolfsberg Waren mit einem Gesamtwert von mehr als tausend Euro stehlen. Sie hatten einen Einkaufswagen mit Kaffeemaschinen und Werkzeug beladen und wollten damit, ohne zu bezahlen, über den Notausgang flüchten. Doch sie hatten nicht mit einem aufmerksamen Passanten gerechnet – und der Alarmauslösung des Notausganges.

So mussten die beiden ohne das Diebesgut zu Fuß flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich des Geschäftes verlief negativ.

Auch in Klagenfurt aktiv

Nicht der einzige "Auftritt" der beiden Täter: Wie die Polizei am Montag bekannt gegeben hat, haben die vermutlich selben Unbekannten ebenfalls am 2. Februar, gegen 15.52 Uhr, in einem Drogeriemarkt in Klagenfurt-Welzenegg Parfums mit einem Gesamtwert im vierstelligen Eurobereich gestohlen.

Aufgrund der Anzeige und der durchgeführten Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass am 2. Februar gegen 17.08 Uhr dieselben Tatverdächtigen in einer Drogerie in Klagenfurt-Viktring mehrere Parfums und zwei Rasierapparate stahlen. Die vermeintlichen Täter versteckten die Waren in einem mitgebrachten Beutel eines Supermarktes und nach Verlassen des Drogeriemarktes flohen sie in unbekannte Richtung. Eine genaue Schadenshöhe liegt derzeit noch nicht vor. Der Diebstahl wurde erst jetzt aufgrund der Auswertung der Überwachungskamera bekannt und zur Anzeige gebracht.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei allen drei Tatorten um dieselben Verdächtigen handelt.

Personenbeschreibung

Einer der Täter war mit einer grünen Winterjacke, grauen Jeans und dunklen Turnschuhen bekleidet. Der Zweite war mit einer dunklen Winterjacke, blauen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet.