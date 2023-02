Ende Mai wird es wieder laut im Klagenfurter Wörthersee-Stadion: Am letzten Mai-Wochenende findet das Schlager Open Air in Klagenfurt statt. "Wir leben laut" - ein Lied des Schlagersternchens Beatrice Egli - wird dabei sicher zum Motto der zahlreich erwarteten Fans. Das Open Air startet am Freitag, 26. Mai, mit Martin Hein und Fredi Malinowski, besser bekannt als Schlager-Duo Fantasy, G.G. Anderson und der Kärntnerin Charlien.

Im September 2022 hatte das Duo Fantasy ihr 25-jähriges Jubiläum. Gefeiert wird jedoch erst fast ein Jahr später, beim Schlager Open Air 2023. "Aufgrund der Gegebenheiten verschieben wir das um ein Jahr. Es ist schöner, das mit den Fans feiern zu können", erzählen die Sänger. Dass sich ihre treuen Fans die Feier verdient haben, zeigen die Präsenz der Sänger in den deutschen Albumcharts und die über zwei Millionen verkauften Tonträger.

© KK

Ein Heimspiel wird es für die Kärntnerin Charlien. Die 28-Jährige kommt aus dem Rosental, südlich des Wörthersees. Erst Anfang 2023 erschien ihre neue Single "Millionen Optionen". Für Kenner der Schlagerszene ist sie keine Unbekannte, sie hatte schon Auftritte in der "Ross Antony Show" und bei "Immer wieder Sonntags". Mit G. G. Anderson, ist neben Newcomerin Charlien, ein Urgestein der Schlagerszene beim Wörthersee vertreten. Über 1000 Titel schreib der Komponist im Laufe seiner Karriere, die meisten davon für Kollegen. Seit 1981 versuchte er sich dann selbst als Sänger und hat damit bis heute Erfolg.

Beatrice Egli im Wörthersee Stadion

Am Samstag, 27. Mai, heizt Beatrice Egli das Stadion ein. Sie zählt zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen der deutschsprachigen Pop-Schlager-Szene. Bekannt wurde sie als Gewinnerin der zehnten Staffel der Sendung "Deutschland sucht den Superstar". Ausgerüstet mit neuen Songs, neuem Produzenten und neuem Label, wird sie im Sommer auf der Bühne stehen.