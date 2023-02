Die SPÖ Klagenfurt hat heute, Donnerstag, ein Rechtsgutachten der Vizerektorin der Universität Klagenfurt, Doris Hattenberger, zur eigenmächtigen Verlängerung des Dienstverhältnisses von Magistratsdirektor Peter Jost durch Bürgermeister Christian Scheider (TK) vorgelegt. Die Juristin beschränkt ihre Ausführungen auf die Frage, ob die Verwendung des Paragrafen 73 des Stadtrechts rechtmäßig war. Mit dem "Notfallparagrafen" kann der Bürgermeister ohne Gemeinderat und Stadtsenat Beschlüsse fällen, wenn eine besondere Dringlichkeit vorliegt. Laut Scheider war diese gegeben, als Jost am 20. Dezember seinen sofortigen Pensionsantritt verkündete. "Dieser Schritt hätte zur Folge gehabt, dass der Magistrat […] von einem Tag auf den anderen ohne stabile Leitung […] gewesen wäre", heißt es in einem Schreiben des Bürgermeisters an den Gemeinderat.