Bisher unbekannte Täter kontaktierten im Jänner via E-Mail einen Kunden einer Klagenfurter Firma und übermittelten diesem in betrügerischer Absicht eine Rechnung in der Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

Dazu verwendeten sie eine E-Mail-Adresse, die jener Adresse der Klagenfurter Firma zum Verwechseln ähnelte, und gaben als Empfänger die Daten eines Kontos in Großbritannien an.

Im Glauben, eine echte Rechnung zu begleichen, überwies der Kunde die geforderte Summe, allerdings an das Empfängerkonto der tatsächlichen Firma, wodurch der Betrug aufflog.

Der Geschäftsführer der Klagenfurter Firma erstattete am Mittwoch Anzeige bei der Polizei.