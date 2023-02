Auch bei der Nachbesetzung des Kontrollamtsdirektors im Magistrat Klagenfurt ist eine Entscheidung gefallen: Am Mittwoch, 1. Feber, trat Michael Pignitter seinen Dienst als Kontrollamtsdirektor der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee an.

"Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und seinem Team. Kontrolle steht in Städten und Gemeinden zurecht im Mittelpunkt des Interesses. Je besser unsere internen Kontrollinstanzen aufgestellt sind, desto besser ist es auch für die Landeshauptstadt", betonte Bürgermeister Christian Scheider.

Auch Andreas Skorianz als Obmann des Kontrollausschusses gratulierte zum Amtsantritt: "Ich wünsche gutes Gelingen und bin sehr zuversichtlich, dass die gute Zusammenarbeit mit dem Kontrollamt in der Praxis fortgesetzt wird." Pignitter bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen: "Ich freue mich sehr auf

meine neue Aufgabe, die ich nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohle der Landeshauptstadt gemeinsam mit meinen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfüllen werde."

Der studierte Rechtswissenschaftler ist aus einem mehrstufigen Verfahren als einer von zwei Kandidaten ex aequo als Bestgereihter hervorgegangen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 28. Dezember 2022 hat man sich auf Michael Pignitter als neuen Kontrollamtsdirektor festgelegt. Er war als Prokurist und leitender Angestellter bei der Austrian Anadi Bank AG beschäftigt. Zuvor ist er in verschiedenen führenden Positionen bei der Volksbank Steiermark AG tätig gewesen.