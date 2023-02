Sie sind seit 2015 an der TFP Kinderwunschklinik in Klagenfurt tätig und haben nun die Leitung übernommen. Wer kommt in Ihre Klinik?

Michael Rettl: Wir sind eine relativ große Klinik, die zwischen 800 und 900 Kinderwunschbehandlungen im Jahr macht. Wir sind führend in Österreich und daher kommen viele Patienten auch von außerhalb Kärntens, etwa aus der Steiermark oder Deutschland. 40 Prozent unserer Patienten sind aus Italien, es sind sogar Paare aus Sizilien bei uns in Behandlung.