Die Panne eines großen Frachttankers im Suezkanal sorgte 2021 weltweit für Lieferengpässe. Wichtige Bauteile aus Fernost kamen erst mit langer Verzögerung an. Zwei junge Bierbrauer aus Klagenfurt mussten sich neun Monate lange gedulden, bis ihre neue Brauanlage endlich in Kärnten angekommen und weitere eineinhalb Jahre, bis sie endlich genehmigt worden war. Am Ende zahlten Alexander Mačnik und Clemens Springer von der Brauerei Carantana mehr als zweieinhalbmal so viel für das neue Sudhaus, wie ursprünglich veranschlagt.