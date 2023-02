Mit 1. Februar 2023 leitet Franchisenehmer Hans-Jörg Mayer die beiden McDonald’s Restaurants in Liezen und in Haus/Ennstal. Der gebürtige Kärntner, der bereits zwei Restaurants in Salzburg führt,

übernimmt damit auch zwei steirische Standorte. Der bisherige Franchisenehmer Reinhard Krämmer (61) beginnt unterdessen einen neuen Lebensabschnitt.

Hans-Jörg Mayer begann seine Franchisenehmer-Laufbahn bereits 2018 mit der Übernahme des McDonald’s Restaurants in Saalfelden. Erst im Frühjahr 2022 übernahm der Unternehmer, der besonderen Wert auf die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter legt, das McDonald’s Restaurant in Zell am See. Mit den Restaurants in Haus und Liezen im steirischen Ennstal führt Mayer ab sofort insgesamt vier Standorte.

"Es ist mein Anspruch, zusammen mit meinen engagierten Mitarbeitern, mit großem Einsatz und Leidenschaft auch hier im Ennstal ein großartiger Gastgeber zu sein", so Hans-Jörg Mayer, der mit seinem Betrieb durch die Übernahme für insgesamt rund 200 Mitarbeiter verantwortlich ist.

Reinhard Krämmer, der knapp 30 Jahre mit großer Passion als McDonald’s Franchisenehmer tätig war, beginnt nun einen neuen Lebensabschnitt. "Ich möchte mich bei Reinhard Krämmer und seinen Mitarbeitern für ihren Einsatz in all den Jahren bedanken", so Nikolaus Piza, Managing Director von McDonald’s Österreich. Ebenfalls wünscht Piza dem neuen Gastgeber im Ennstal alles Gute: "Ich bin mir sicher, dass Hans-Jörg Mayer – gemeinsam mit seinem Team – diese beiden Restaurants mit großem Erfolg weiterführen wird."