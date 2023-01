Die Spatzen pfeifen es vom Dach des Magistrats. Die Entscheidung ist gefallen: Karin Zarikian wird die offizielle Stellvertreterin von Magistratsdirektor Peter Jost. Geht es nach den Plänen von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), soll Jost Zarikian in sein Alltagsgeschäft einschulen. "Rechtlich ist es so, dass die Stellvertretung nur bei einer Verhinderung (z. B. Krankheit, Anm.) des Magistratsdirektors zum Zug kommt. Gelebt werden wird es so, dass die Stellvertretung aktiv bei allen großen Themen miteingebunden wird. Der Bürgermeister wird diese Person bei sämtlichen wichtigen Terminen beiziehen und Vertragsangelegenheiten mit ihr besprechen", erklärt Scheiders Büroleiter Patrick Jonke auf Nachfrage die Formalitäten.