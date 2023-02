"Wir wollten eine ordentliche Bewertung in Hinblick auf Grundstücke, Baurechtszins und geplante Vorhaben am Flughafen Klagenfurt. Damit wir uns nicht im Nachhinein den Vorwurf gefallen lassen müssen, es sei dem Land Kärnten ein Schaden entstanden", sagt Beteiligungsreferent Martin Gruber (ÖVP). Aus diesem Grund habe man ein Gutachten in Auftrag gegeben. Erstellt hat dieses Gutachten Franz Josef Seiser, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Immobilienwesen.