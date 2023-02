Die Maria Saalerin Kerstin Mischkulnig (40) widmet ihr Leben dem Thema Heiraten und vor allem hat sie immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Bräute. "Die Gespräche beim Probieren des Brautkleides berühren mich immer wieder", sagt Mischkulnig. Die "Hochzeitsallrounderin", wie sie sich selber bezeichnen würde, vermietet für die Klagenfurter Firma Rotfuchs Möbel für Hochzeiten und Co, hat sich als Hochzeitsplanerin selbstständig gemacht und 2021 das Brautwohnzimmer "Herzschmiede" in Reipersdorf in St. Georgen am Längsee eröffnet. Nun folgt das "Herzschmiede Brautoutlet" in der Klagenfurter Dammgasse 26. Ein reines Outlet.