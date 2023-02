"Wir freuen uns, auch hier viele Stammgäste begrüßen zu dürfen", sagt Lin Feifei (35). Seit mehr als fünf Jahren betreibt er mit seiner Familie das Restaurant "Asia Haus". Zuerst in der Sonnwendgasse in St. Ruprecht und seit wenigen Tagen im Alpe-Adria-Center an der Völkermarkter Straße. Man musste umziehen, weil das Haus, in dem das Restaurant untergebracht war, verkauft wurde. Nach Sanierungsarbeiten konnte das Lokal Mitte Jänner neu eröffnen. "Wir sind sehr glücklich mit dem neuen Standort. Es ist eine gute Lage. 150 bis 160 Gäste haben Platz, im Sommer können bis zu 50 Personen im Freien speisen", sagt Feifei, der in der Nähe von Shanghai geboren wurde und seit 2004 in Österreich lebt.