Vor der Eröffnung in Klagenfurt war das "Dolce Vita" vier Jahre am Hauptplatz in Maria Saal zu finden. Nachdem der Mietvertrag ausgelaufen war, wurde ein neuer Standort gesucht. Die Wahl fiel schließlich auf das ehemalige Cafè Arte in der 8.-Mai-Straße. Nach nur einem Jahr am neuen Standort ist jetzt auch dort Schluss: Ermes Cava schließt mit 31. Jänner 2023, das Lokal, das für sein italienisches Lebensgefühl und gutes Essen und Trinken bekannt war.