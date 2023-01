"Ein Schloss am Wörthersee, am wunderschönen Wörthersee." Mit dem Titelsong der legendären TV-Serie untermalte Moderatorin und Podcasterin Amira Pocher einer ihrer neuesten Storys auf Instagram. Darauf zu sehen: der Blick auf den Wörthersee, aufgenommen aus einer der Suiten im Falkensteiner Schlosshotel in Velden. Am Sonntagabend kam die 30-Jährigen gemeinsam mit ihren beiden Kindern in Kärnten an, ob ihr Mann, Oliver Pocher, auch dabei ist, ging bislang nicht aus ihren Videos auf Social Media hervor.

Der Grund ihres Heimatbesuchs – Amira Pocher kommt aus Klagenfurt – könnte ein Besuch beim Notar sein. Wie sie vor Kurzem bekannt gab, hat sie sich nach längerer Suche für ein Grundstück in Kärnten entschieden, welches sie kaufen wollte. Anfang letzter Woche schrieb sie: "Nächste Woche hab' ich den Notartermin."

Ob die Pochers aber ganz nach Kärnten ziehen wollen oder sich hier nur ein Feriendomizil errichten wollen, haben sie noch nicht verraten.