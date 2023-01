Haben Sie sich ihr Leben so vorgestellt: Medizinstudium, Musiker, Kabarettist, Bierpartei-Gründer, Unternehmer . . .

Ich weiß es nicht. Ein schlauer Mensch hat einmal gesagt: Es kommt erstens anders und zweitens als man denkt. Ich denk, ich habe es mir nicht so vorgestellt. Diesen Lebensentwurf am Reißbrett zu entwerfen, ist nicht möglich. Als Künstler braucht man nicht nur Talent, man muss nicht nur gut sein, man braucht auch Glück und Durchhaltevermögen. Allein das lässt sich nicht timen und planen. Es gibt viele Leute, wenn zur richtigen Zeit das Durchhaltevermögen fehlt, wird es nichts mit der Karriere. Vielen Leuten passiert es auch einfach. Auch mein politischer Werdegang hätte sich so nicht planen lassen. Es ist eine Grundeinstellung, man muss offen und flexibel bleiben.