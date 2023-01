Miami im US-Bundesstaates Florida liegt auf dem 26. Breitengrad, Pörtschach am Wörthersee auf dem 47. Dazwischen liegen 21 Breitengrade. Fast so viele Jahre wie zwischen jenem Zeitpunkt, an dem Werzer’s Geschäftsführer und Baumeister Hans-Werner Frömmel in Florida die Idee zu einem Lagunen-Projekt in der Pörtschacher Bucht hatte und dem heutigen Tag. Jahre, in denen viele Projekte gescheitert sind. Wie das schwimmende Kongresszentrum, die See-Therme oder ein Appartement- und Hotelkomplex inklusive Marina.