Die Industriellenvereinigung Österreich sagt, eine größere Industriekrise ist abgewendet, ab Jahresmitte ist sogar wieder Wachstum in Sicht. In Kärnten scheint die Stimmung gedämpfter?

Claudia Mischensky: Es sind weniger die realen Schwierigkeiten in Unternehmen. Wir sind momentan geprägt durch ein tägliches Entscheiden und enorme Unsicherheit. Deshalb sind wir aufgrund der Rückmeldungen der Unternehmen zu dem Fazit gekommen, dass das erste halbe Jahr noch schwierig sein wird. Darüber hinaus ist der Ausblick gut, auch in Kärnten.