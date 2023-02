Fast sieben Wochen sind seit dem Brand in einem Drei-Generationen-Wohnhaus in der Marktgemeinde Moosburg vergangen. Ein Feuer hatte sich damals vom Erdgeschoß ausgehend über den Vollwärmeschutz in kürzester Zeit bis in die oberste Etage ausgebreitet. "Es war ein Inferno", sagt Gerlinde Banko, die zusammen mit ihrem Mann (82) das oberste Stockwerk bewohnt hatte. Das Ehepaar, ihre Tochter und die beiden Enkel konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bankos Lieblingskatze war allerdings erstickt. Ein technischer Defekt habe den Brand verursacht, vermutlich ausgelöst durch das Netzteil einer E-Gitarre.