Er hat sich letztes Jahr ein Klimaticket gekauft und fährt, wenn möglich, mit den Öffis, auch wenn er eine Dreiviertelstunde zu Fuß zum Bahnhof zurücklegen muss. Braucht er das Auto, bemüht er sich, maximal mit einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern zu fahren. Seine Heizung hat er auf Pellets umgestellt, Einkaufs- und Essverhalten sind schon lange klimafreundlich. "Ohne Verhaltensänderung geht es nicht", weiß Franz Zlanabitnig aus Tanzenberg, der die Veranstaltung "Klimaschutzmaßnahmen in Kärnten – Gehen wir's an!" Freitagabend in Villach initiiert und mitorganisiert hat.