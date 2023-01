Ein Kompetenzzentrum für Sonnenenergie am "Eingang" zum Industrie- und Solarpark in St. Veit: Das war die Vision von Jürgen Hölbling, dem Geschäftsführer der Vivatro GmbH, und Peter Prasser, dem Geschäftsführer der Sonnenkraft GmbH. Beide Unternehmen beschäftigen sich am Standort in Blintendorf erfolgreich mit dem Einsatz von Photovoltaik, insbesondere auch mit deren Integration in Gebäudehüllen. Eine Idee, welche vor zwei Jahren erstmals auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und dem St. Veiter Bürgermeister Martin Kulmer präsentiert wurde. Auf dem Gelände der ehemaligen Raststation, wo einst Benzin und Diesel den Ton angaben, zieht jetzt die Technologie der Zukunft ein, so Kaiser am Donnerstag beim Startschuss für das Projekt.