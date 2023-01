Ein Paradies für Leseratten feiert 35-jähriges Bestehen: Die öffentliche Bücherei, mitten im Schulzentrum in Viktring, ließ am Mittwoch die Korken knallen. Für die richtige Stimmung sorgten Musik von Gert Prix und eine Lesung. Schauspieler Oliver Vollmann trug Texte der Kärntner Autoren Peter Turrini, Gert Jonke und Delphine Blumenfeld vor.

1988 gegründet, wird sie bis heute vom Lese- und Bibliotheksverein geführt. Bei der Feier am Mittwochabend wurde nicht nur auf das 35-jährige Bestehen angestoßen, sondern auch auf die vielen ehrenamtlichen Helfer. Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz und Bürgermeister Christian Scheider waren sich einig: Das herausragende Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Jahrzehnte lange Begeisterung dafür, macht seit Jahren unzähligen Leseabenteuer möglich.

Für die aktuellste Büchersammlung sorgen Leiterin Brita Grumeth und ihr Team. Dass die öffentliche Bibliothek am neusten Stand ist, demonstriert ihr digitales Medienangebot. Mit E-Books, Hörbücher und einer Website kann die Leihbibliothek punkten. Regelmäßige Lesungen und monatliche Buchvorstellung bringen seit mittlerweile 35 Jahren Leseratten in die öffentliche Bibliothek. Mit animierten Lesungen und Märchenaufführungen wird auch an kleinsten Bücherwurm gedacht.