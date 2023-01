Den Namen "Marktgemeinde" tragen in Österreich Gemeinden, die historisch bedingt ein Marktrecht innehatten oder Gemeinden, denen eine gewisse Bedeutung zu kommt. Letztere erhalten die Ehre, den Namen "Marktgemeinde" zu tragen von der Landesregierung. So geschehen auch in Köttmannsdorf. Neben der Wirtschaftskraft, den Arbeitsplätzen, der historischen und kulturellen Bedeutung sowie der geeigneten Verkehrslage, spielt auch die Einwohnerzahl, diese muss über 2000 liegen, eine Rolle bei der Beurteilung. Zuletzt, nämlich 2013, wurden Magdalensberg und Poggersdorf zu Marktgemeinden in Kärnten ernannt.