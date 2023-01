In der Nacht auf Donnerstag kam eine 48-jährige Klagenfurterin bei einem Geisterfahrerunfall auf der Südautobahn (A 2) ums Leben. Die Frau war mit ihrem Pkw aus bisher unbekannter Ursache falsch aufgefahren und in entgegengesetzter Richtung auf der Fahrbahn in Richtung Villach unterwegs. Zwischen Krumpendorf und Pörtschach, auf Höhe Pritschitz, kam es um 2.21 Uhr zur Tragödie: Das Auto prallte frontal gegen einen Lkw, gelenkt von einem 33-jährigen Mann aus Bosnien und Herzegowina.

© FF Krumpendorf

Für die Polizeibeamtin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. "Nachdem der Notarzt den Tod der Frau feststellte, haben wir Absperrmaßnahmen getroffen und mussten sie mit der Bergeschere aus dem Fahrzeug befreien", berichtet Wolfgang Obernosterer, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Krumpendorf, im Interview mit der Antenne Kärnten. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Freiwilligen Feuerwehren Pritschitz, Pörtschach und Krumpendorf sowie Notarzt, Rettung, Asfinag und Polizei. Die A 2 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 4.52 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.