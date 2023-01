Bei einem Geisterfahrerunfall, der sich auf der Südautobahn (A2) in Richtung Villach zwischen Krumpendorf und Pörtschach in der Nacht auf Donnerstag ereignet hat, wurde eine 48-jährige Klagenfurterin tödlich verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache war sie mit ihrem Pkw auf der Richtungsfahrbahn Italien entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Bei Pritschitz in der Gemeinde Krumpendorf prallte ihr Auto frontal gegen einen Lkw, gelenkt von einem 33-jährigen Mann aus Bosnien und Herzegowina.

Die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle, der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Pritschitz, Pörtschach, und Krumpendorf sowie der Notarzt, Rettung, Asfinag und Polizei. Die A2 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Bergungs- und Aufräumungsarbeiten bis 4.52 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.