Im Konkursverfahren gegen die A3 Trading GmbH mit Sitz in Klagenfurt-Wölfnitz geht es jetzt Schlag auf Schlag: Über das Unternehmen wurde Anfang Dezember auf Eigenantrag das Insolvenzverfahren eröffnet. Massive Umsatzeinbrüche wurden als Grund angegeben. Bereits damals wurde ein Sanierungsplan vorgelegt. Am Dienstag fand die erste Prüfungssatzung statt. Im Verfahren selbst wurden bis dato Insolvenzforderungen von 1,3 Millionen Euro angemeldet, wovon derzeit vorerst vom Insolvenzverwalter Forderungen in der Höhe von 624.658 Euro als zu Recht bestehend anerkannt wurden.