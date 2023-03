Im Konkursverfahren gegen die A3 Trading GmbH mit Sitz in Klagenfurt-Wölfnitz geht es jetzt Schlag auf Schlag: Über das Unternehmen wurde Anfang Dezember auf Eigenantrag das Insolvenzverfahren eröffnet. Massive Umsatzeinbrüche wurden als Grund angegeben. Bereits damals wurde ein Sanierungsplan vorgelegt. Am heutigen Montag, 13.3. haben die 91 Gläubiger den Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent mehrheitlich angenommen. Sie haben Forderungen im Ausmaß von rund 1,47 Euro angemeldet, 1,299 wurden vom Insolvenzverwalter als zu Recht bestehend anerkannt.

Neun Mitarbeiter behalten Beschäftigung

Zuerst sah es so aus, dass alle sieben Geschäftslokale schließen müssen, darunter die Filialen in Lienz und im Klagenfurter Südpark. Aufgrund der eingeleiteten Sanierungsmaßnamen ist nun aber der Fortbetrieb dieser Geschäftslokale möglich. "Fortgeführt wird die Filiale in Lienz mit 3 Mitarbeitern sowie in Klagenfurt im Südpark die Filialen Sillis mit 2 Mitarbeitern und Leo und Emilia mit 4 Mitarbeitern. Somit behalten 9 Mitarbeiter ihre Beschäftigung", sagt Beatrix Jernej vom Alpenländischen Kreditorenverband. "Zero" und "Tally Weijl" sind im Klagenfurter Südpark bereits geschlossen, sowie die Modefilialen "Zero", "Betty Barclay", "Leo und Emilia" und "Sillis" im Center West in Graz.