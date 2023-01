Es macht mir großen Spaß, meine eigene Begeisterung an Studierende weiterzugeben“, sagt Veronika Burz-Tropper. Nach Anstellungen an den Universitäten in Innsbruck, Mainz und Wien hat es die Klagenfurterin in diesem Studienjahr nach Belgien verschlagen. An der Fakultät für Theologie und Religionswissenschaften der Katholischen Universität Leuven ist die 38-Jährige nun als Professorin für Neues Testament tätig.