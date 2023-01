Am 13. Februar eröffnet in Keutschach eine Kindertagesstätte (KiTa), in der künftig kleine Gemeindebürger und -bürgerinnen zwischen ein und drei Jahren betreut werden sollen. Ein Grund zur Freude, möchte man meinen. Doch Keutschach ist anders. Am Dienstag fanden sich rund 40 wütende Eltern sowie ein Dutzend Gemeinderäte und einige Schaulustige im Schlossstadel ein. Der Elternverein des örtlichen Kindergartens hatte zum Infoabend geladen.