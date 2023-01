Schlechte Nachrichten musste der gemeinnützige Verein VolXhaus wenige Tage nach Weihnachten verkraften. Sein Vermieter, die KPÖ Kärnten, kündigte nach acht Jahren den Nutzungsvertrag für die Immobilie am Südbahngürtel 23 in Klagenfurt. Anstelle des Vereins soll dort demnächst ein slowenischer Kulturverband einziehen. Dieser will das Kultzentrum zu einem Theater umbauen.