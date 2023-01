Am Freitag, dem 27. Jänner, ist Schluss mit lustig: Da muss Österreich der EU-Kommission Bescheid geben, wie ernst man es mit dem Naturschutz nimmt. Gelingt das nicht glaubhaft, gibt’s eine letzte Verwarnung aus Brüssel. Nutzt auch die nichts, folgt eine Klage am Europäischen Gerichtshof, an deren Ende eine Verurteilung samt empfindlicher Geldstrafe stehen könnte. Und Kärnten ist in diesem Streit mittendrin, statt nur dabei.