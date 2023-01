Vor rund zwei Monaten war Moderatorin und Podcasterin Amira Pocher auf Heimatbesuch in Kärnten. Auf dem Magdalensberg freute sie sich über den ersten Schnee und ein bisschen Ruhe. Auf Instagram sprach die Ehefrau von Oliver Pocher aber auch darüber, dass sie sich Grundstücke in Kärnten angesehen hat. Bereits da spekulierten Fans, ob es die 30-Jährige wieder zurück in ihre alte Heimat zieht.