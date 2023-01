Nicht nur bei "Bauer sucht Frau" können Singles live im Fernsehen ihre große Liebe finden. Denn direkt danach strahlt ATV immer mittwochs die Sendung "Alles Liebe" aus. Darin stellen sich Partnersuchende vor. Das Kennenlernen läuft dann allerdings ohne Kameras ab.

Diese Woche ist auch ein Kärntner dabei. Der 41-jährige Michael aus Klagenfurt ist auf der Suche nach einer kultivierten Dame, die sich nicht scheut, am gesellschaftlichen Parkett zu glänzen. "Ich will diese große Liebe kennenlernen und ich will diese große Liebe in meiner Residenz verwöhnen." Der Tischler, der Luxusjachten eingerichtet und die Welt bereist hat, hat sich erst vor ein paar Monaten von seiner Freundin getrennt und sucht nun nach der großen Liebe.

Nichtraucherin und kinderlos

Mit der richtigen Frau an seiner Seite will er die Freizeit romantisch verbringen und etwa gemeinsam den Sonnenuntergang am Wörthersee bei einem Glaserl genießen. Michael träumt von einer Partnerin, die aussieht wie Barbara Karlich und Stil hat – schließlich kenne er viele Promis wie Richard Lugner, mit denen er sich immer wieder trifft. Seine künftige Partnerin soll treu, Nichtraucherin, kinderlos und maximal 50 Jahre alt sein.

Zu sehen ist die neue "Alles Liebe"-Folge am Mittwoch, bei der man sich im Anschluss um ein Kennenlernen mit Michael bewerben kann, um 21.40 Uhr auf ATV, direkt im Anschluss an "Bauer sucht Frau", sowie im Streamingdienst Zappn.